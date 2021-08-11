Метеоритный поток смогут наблюдать свердловчане на этой неделе

Она заходит поздно вечером и потому не сможет помешать наблюдению космического фейерверка. Даже если вы находитесь в большом городе, то ночью в районе зенита в северо-восточном направлении можно увидеть несколько метеоров в час. Главное избежать близких источников света, чтобы глаза могли адаптироваться к темноте, рассказал TagilCity.ru Санакоев.