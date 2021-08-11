Миллиардер Андрей Козицын проиграл 5 судов минприроды Свердловской области

Сначала на фирму подали 7 исков. Первые 2 заявления были поданы 19 апреля 2021 года, 20 апреля подали ещё 2, а 26 апреля — 3 иска, пишет Ура.ру.
Общая сумма требований — 19,6 миллиона рублей. Компания предъявляла требование оплатить аренду участков площадью не менее 120 тысяч гектаров.
В итоге было удовлетворено 4 иска, а по двум производство прекращено. Ещё один иск был частично удовлетворён. Большинство решений принято в июле 2021 года. Сейчас региональный минприроды подал ещё 2 иска на фирму.
Напомним, Андрей Козицын входит в топ-100 самых богатых людей Свердловской области, в котором занимает 2 место. Он является владельцем пакетов акций УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь». Кроме того, им создаётся империя в сферах леса, сельхоза и строительства, коммерческой недвижимости. Также он Козицын входит в топ-30 богатейших людей РФ по версии журнала Forbes.