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Миллиардер Андрей Козицын проиграл 5 судов минприроды Свердловской области

11 августа 2021, 04:05
Фото: 1МI
Компания ООО «Тура-Лес» Андрея Козицына проиграла 5 исковых обращений по неполной оплате съёма лесных участков у минприроды Свердловской области.

Сначала на фирму подали 7 исков. Первые 2 заявления были поданы 19 апреля 2021 года, 20 апреля подали ещё 2, а 26 апреля — 3 иска, пишет Ура.ру.

Общая сумма требований — 19,6 миллиона рублей. Компания предъявляла требование оплатить аренду участков площадью не менее 120 тысяч гектаров.

В итоге было удовлетворено 4 иска, а по двум производство прекращено. Ещё один иск был частично удовлетворён. Большинство решений принято в июле 2021 года. Сейчас региональный минприроды подал ещё 2 иска на фирму.

Напомним, Андрей Козицын входит в топ-100 самых богатых людей Свердловской области, в котором занимает 2 место. Он является владельцем пакетов акций УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь». Кроме того, им создаётся империя в сферах леса, сельхоза и строительства, коммерческой недвижимости. Также он Козицын входит в топ-30 богатейших людей РФ по версии журнала Forbes.

Топ-100 богатых людей в Свердловской области
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#Суд#Свердловская область#Андрей Козицын#Иски#Общество
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