Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле

Во время вывоза отходов, работники прибирают территорию на расстоянии трех метров от площадки. Кроме того, крупногабаритный мусор размещается в специальный отсек. Прием заявок, а также обращения о ненадлежащем состоянии мусорных площадок принимаются ежедневно по телефону 8-800-234-02-43.