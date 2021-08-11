На гигантских комаров пожаловались жители Екатеринбурга

Однако, по словам ученых, эти насекомые не опасны — это комары-звонцы. Еще их называют хорономидами. У самцов присутствуют пушистые усики. Личинки комаров находятся в водоемах в иле, звонцы очищают воду от загрязнений, их едят рыбы и птицы.