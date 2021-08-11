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Почти 22 млн рублей будет потрачено на реставрацию Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле

11 августа 2021, 07:58
Фото: Яндекс.Карты
На ремонт и реставрацию Дома подрядчика Белова второй половины 19 века, где сейчас находится Культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле, выделено почти 22 миллиона рублей. Электронный аукцион признан не состоявшимся - на него не подано ни одной заявки.

Информация об электронном аукционе по поиску подрядчика, который осуществит ремонт, реставрацию и приспособление объекта культурного наследия «Дом подрядчика Белова, вторая половина XIX века», где в 1930-е годы жил отец поэта Окуджавы, размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Общая площадь здания на улице Карла Маркса, 20А, составляет 190,8 квадратных метра. Исходя из проекта контракта, окончание работ по капитальному ремонту и реставрации фасада назначено на 31 мая 2022 года.

Однако, согласно заключению комиссии от 10 августа 2021 года, на аукцион с начальной ценой контракта 21,9 миллиона рублей никто не заявился.

Напомним, более 366 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. Работы должны завершиться в 2024 году.

366,3 млн будет выделено на ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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#Объекты культурного наследия#Ремонт#Спарк#Реставрация#Аукцион#Дом Окуджавы#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Эксклюзив
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