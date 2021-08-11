Почти 22 млн рублей будет потрачено на реставрацию Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле

На ремонт и реставрацию Дома подрядчика Белова второй половины 19 века, где сейчас находится Культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле, выделено почти 22 миллиона рублей. Электронный аукцион признан не состоявшимся - на него не подано ни одной заявки.