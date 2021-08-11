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После экспедиции на перевал умер глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич

11 августа 2021, 10:53
Фото: pixabay.com
Руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге. По словам знакомых, мужчина раньше времени вернулся из экспедиции на перевал из-за плохого самочувствия.

70-летний руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич скончался, по предварительным данным, от коронавируса в больнице Екатеринбурга. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили его родные.

Знакомые Кунцевича рассказали, что 1 августа он ушел в очередную экспедицию на перевал Дятлова, однако вернулся, так как заболело колено и в целом ухудшилось самочувствие.

Напомним, поэт и писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге из-за коронавируса. Мужчина, по словам дочери, болел дельта-штаммом.

«Болел новым штаммом коронавируса»: писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге
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