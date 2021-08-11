После массового отравления детей на сборах под Ростовом возбуждено уголовное дело

Напомним, в конце июля 2021 года группа детей из Свердловской области получила пищевое отравление в кафе Санкт-Петербурга, где они обедали перед возвращением домой. Детей поочередно пришлось снимать поезда до Екатеринбурга и доставлять в больницы для оказания медпомощи.