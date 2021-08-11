Рабочие уральского завода пожаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19

В приказе по КУМЗ директор Андрей Берсенев распорядился, чтобы руководители подразделений проинформировали работников о вакцинации против COVID-19. И что если они не пройдут вакцинацию двумя компонентами, то к ним может быть применено отстранение от работы. Их отправят в отпуск без сохранения заработной платы. Обратившиеся ко мне сотрудники пожелали не раскрывать свои имена, так как боятся, что могут потерять работу,комментирует Сергей Барсуков.