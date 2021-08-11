Роман Павлюченко: «Вильярреалу не хватит топлива на всю дистанцию поединка с «Челси»

«Вильярреалу не хватит топлива на всю дистанцию поединка. Если лондонский клуб включит серьезный темп, то „желтая субмарина“ может пойти ко дну уже в первом тайме. Я считаю, что „Челси“ на голову сильнее в этот отрезок времени, без особого труда переиграет своих оппонентов и начнет сезон с очередного трофея», — приводит слова Павлюченко «Советский спорт».Матч «Вильярреал» — «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).