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Роман Павлюченко: «Вильярреалу не хватит топлива на всю дистанцию поединка с «Челси»

11 августа 2021, 17:22
Фото: pxhere.com
Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

«Вильярреалу не хватит топлива на всю дистанцию поединка. Если лондонский клуб включит серьезный темп, то „желтая субмарина“ может пойти ко дну уже в первом тайме. Я считаю, что „Челси“ на голову сильнее в этот отрезок времени, без особого труда переиграет своих оппонентов и начнет сезон с очередного трофея», — приводит слова Павлюченко «Советский спорт».Матч «Вильярреал» — «Челси» состоится сегодня, 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.Напомним, что «Вильярреалл» в финале Лиги Европы прошлого сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10), а «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0).

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