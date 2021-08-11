Самый дорогой укол в мире от СМА получил Саша Лабутин из Екатеринбурга

Самый дорогой укол в мире лекарством «Золгенсма» получил 3-летний екатеринбуржец Саша Лабутин 11 августа 2021 года. На лечение малыша жители региона собирали огромную сумму — свыше 150 миллионов рублей — начали собирать еще в 2020 году.