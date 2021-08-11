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Самый дорогой укол в мире от СМА получил Саша Лабутин из Екатеринбурга

11 августа 2021, 09:11
Фото: Пресс-служба РМК
Маленькому екатеринбуржцу, страдающему редким генетическим заболеванием сделали самый дорогой укол в мире. На лекарство стоимостью 150 миллионов долларов свердловчане собирали деньги больше года.

Самый дорогой укол в мире лекарством «Золгенсма» получил 3-летний екатеринбуржец Саша Лабутин 11 августа 2021 года. На лечение малыша жители региона собирали огромную сумму — свыше 150 миллионов рублей — начали собирать еще в 2020 году.

Добрать необходимую сумму семье мальчика помог свердловский миллиардер, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

По словам мамы ребенка, он перевел более 105 миллионов рублей, сообщает Е1.

Напомним, весной 2021 года самый дорогой лекарственный препарат от спинально-мышечной атрофии получил Миша Бахтин из Екатеринбурга. В середине марта малыш вернулся из Москвы в Екатеринбург.

После инъекции за 160 млн вернулся в Екатеринбург малыш со СМА
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#Лекарство#Екатеринбург#Здоровье#Ребенок#СМА#Общество#Новости УрФО
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