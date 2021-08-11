Сбивший насмерть 2 пенсионерок водитель в Качканаре осуждён на 9 лет

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина, не обратив внимание на соответствующий дорожный знак, скорость движения не снизил и сбил двух переходивших дорогу пожилых женщин 79 и 83 лет. Водитель с места аварии скрылся, а пострадавшие умерли от тяжёлых травм в тот же день в больнице.