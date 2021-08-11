TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбивший насмерть 2 пенсионерок водитель в Качканаре осуждён на 9 лет

11 августа 2021, 07:07
Фото: 1МI
Качканарский городской суд приговорил к 9 годам тюрьмы водителя автомобиля «Хонда Интегра» в совершении ДТП, в результате которого скончались две женщины-пешехода. Мужчина после наезда скрылся с места преступления. Происшествие случилось в Качканаре 5 марта 2021 года.

Водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за несоблюдение ПДД, ехал по левой полосе проезжей части по улице Свердлова со скоростью около 60 км/ч, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина, не обратив внимание на соответствующий дорожный знак, скорость движения не снизил и сбил двух переходивших дорогу пожилых женщин 79 и 83 лет. Водитель с места аварии скрылся, а пострадавшие умерли от тяжёлых травм в тот же день в больнице.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам исправительной колонии строгого режима, а также к лишению права вождения транспорта на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, 63-летнему водителю, который насмерть сбил 9-летнего мальчика в посёлке Белореченский, было предъявлено обвинение. Также он был заключён под стражу.

Сбившему насмерть 9-летнего мальчика водителю в Белореченском предъявлено обвинение
Узнать подробнее

Материалы по теме
Один из водителей пострадал в массовом ДТП в центре ЕкатеринбургаНа одном из пляжей Воронежа водитель насмерть сбил младенца и скрылся с места ДТПВодитель легковушки погиб в ДТП под Каменск-Уральским
#Суд#ДТП#Качканар#Приговор#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25