Светлана Чупшева озвучила итоги десятилетней работы АСИ

В 2012 году АСИ запустило Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ). В ее рамках предприниматели совместно с органами власти и экспертным сообществом работали над созданием дорожных карт, в которых были расписаны мероприятия по упрощению механизмов бизнес-деятельности. Благодаря этому Россия поднялась со 120 на 28 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка.