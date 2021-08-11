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Угнанный под Нижним Тагилом табун лошадей попал на камеры видеонаблюдения

11 августа 2021, 05:35
Фото: Anastasiya Sophinail
Лошади, которых похитили из Висимо-Уткинска под Нижним Тагилом, попали на камеру видеонаблюдения в одном из коллективных садов. На кадрах видно, что животных бьют.

Нагнать животных, которых, по версии местных жителей, украли цыгане, конюхи не могут уже почти неделю. Табун попал на камеру видеонаблюдения в саду «Капасиха» ночью 7 августа.

Видеокадры, на которых видно, что измученных животных бьют наездники, заставляя их идти быстрее, опубликованы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, о похищении нескольких лошадей и жеребят в Висимо-Уткинске сообщили местные жители после того, как в ночь на 6 августа один из жеребцов был сбит иномаркой на трассе Екатеринбург — Серов вблизи Нижнего Тагила. Конь в результате аварии погиб на месте. Два пассажира легковушки, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Хозяева лошадей написали заявление в правоохранительные органы, по данному факту организована проверка.

Сбитого под Тагилом жеребца с другими лошадьми похитили из Висимо-Уткинска
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#Лошади#Висимо-Уткинск#Видео#Похищение#Общество#Нижний Тагил
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