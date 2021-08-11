Угнанный под Нижним Тагилом табун лошадей попал на камеры видеонаблюдения

Напомним, о похищении нескольких лошадей и жеребят в Висимо-Уткинске сообщили местные жители после того, как в ночь на 6 августа один из жеребцов был сбит иномаркой на трассе Екатеринбург — Серов вблизи Нижнего Тагила. Конь в результате аварии погиб на месте. Два пассажира легковушки, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Хозяева лошадей написали заявление в правоохранительные органы, по данному факту организована проверка.