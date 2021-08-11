За убийство водителя маршрутки в Екатеринбурге обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы

По итогам расследования уголовного дела следователи сделали вывод, что преступление 62-летний житель Кургана тщательно спланировал. Чтобы совершить задуманное, он добирался до Екатеринбурга различным транспортом, заранее подыскав оружие, собранное из нескольких пистолетов Макарова, а также боеприпасы к нему. Причиной же послужила личная неприязнь, которая появилась из-за якобы оскорбительных высказываний екатеринбуржца в адрес обвиняемого в среде общих знакомых.