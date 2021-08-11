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Задержаны взорвавшие банкомат грабители в Екатеринбурге

11 августа 2021, 08:05
Фото: 1МI
Двое подозреваемых во взрыве банкоматов и похищении оттуда денежных средств в Екатеринбурге были задержаны правоохранительными органами. В полиции также считают, что мужчины могут быть причастны к другим подобным преступлениям.

Следователи екатеринбургского СУ УМВД России завели уголовное дело по краже, совершённой группой лиц в крупном размере, а также дело по попытке совершения преступления.

В ходе обысков квартир, где проживали задержанные, были найдены механизмы для взлома банкоматов, а также 20 телефонов и 60 сим-карт. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

В 2020 году преступники не менее 2 раз пытались украсть деньги из банкоматов на улице Блюхера и улице Луначарского в Екатеринбурге, рассказала Е1 официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взорвав банкомат, подозреваемые извлекли из него деньги со второй попытки. Перед тем, как совершить кражу, выбирались нужные объекты, за ними велось наблюдение, составлялись план проникновения в банк и способы отхода.

В МВД отметили, что подозреваемые могут иметь отношение и к пяти налётам на отделения банков. Материальный ущерб после этих ограблений составил более 5 миллионов рублей.

Напомним, ночью 9 августа в посёлке Кедровое под Екатеринбургом два злоумышленника взорвали банкомат в магазине «Пятёрочка». Предположительно, один из грабителей пострадал. Похищенная сумма из банкомата не называется.

При взрыве банкомата в «Пятерочке» в поселке под Екатеринбургом пострадал грабитель
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