Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 10 августа около 15.30. На место выехали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций спустя два часа.