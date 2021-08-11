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Жильцов эвакуировали: 64-летняя женщина погибла в пожаре в Екатеринбурге

11 августа 2021, 04:10
Фото: ИА «Все новости»
Хозяйка квартиры, с которой начался пожар в многоквартирном доме на Елизавете в Екатеринбурге, погибла, надышавшись угарным газом.

Возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Бисертская, 2 в Екатеринбурге произошло ночью 11 августа.

Прибывшие на место происшествия спасателизвено газодымрозащитной службыэвакуировали по лестничным маршам с помощью спасательных устройств 15 человек, в том числе 3 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате пожара оказалось повреждено домашнее имущество на площади 6 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение 5 минут.

64-летняя женщина, в чьей квартире произошло возгорание, погибла. Она надышалась угарным газом, пишет Е1.

Напомним, 1 августа 2021 года 16-летний свердловчанин спас из дома, охваченного огнем, троих детей в селе под Красноуфимском. Из соседнего жилища подросток вывел еще четверых несовершеннолетних до приезда спасателей. Сейчас решается вопрос о награждении юноши.

Троих детей из горящего дома спас 16-летний свердловский студент
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