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5 лет грозит жительнице Тавды за убийство новорождённой дочери

12 августа 2021, 11:12
Фото: 1МI
30-летней жительнице Тавды предъявлено обвинение в убийстве своей дочери сразу после родов, которые проходили у неё дома. Происшествие случилось 12 апреля 2021 года.

Женщина, понимая, что ребёнок жив, сунула её в пакет для мусора и оставила в канаве около дороги. Вскоре ребёнок скончался от удушья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, обвиняемая не говорила никому о своей беременности, на учёте в женской консультации не состояла. Убийство дочери она мотивировала сложным финансовым положением. Свою вину в совершении преступления женщина признала.

Уголовное дело направлено в районный суд Тавды. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в марте 2021 года в Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома был найден мёртвый новорождённый ребёнок, лежащий в пакете. В результате судмедэкспертизы выяснилось, что ребёнок скончался из-за родовой травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тело новорожденного младенца было обнаружено в пакете на чердаке в Санкт-Петербурге
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#Суд#Новорожденный#Уголовное дело#Прокуратура#Тавда#Свердловская область#Убийство#Происшествия
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