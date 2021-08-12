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Мэрия Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть женщины во время урагана

12 августа 2021, 16:21
Фото: 1МI
Администрация Полевского заплатит 800 тысяч рублей за смерть пенсионерки во время урагана. Инцидент произошел 25 мая 2020 года.

Во время непогоды ветка тополя упала на женщину, её госпитализировали с тяжелыми травмами, однако на следующий день она скончалась.

В суд на чиновников подала дочь погибшей. Первый суд отказал женщине в иске, заявив, что виновником ЧП был сильный ветер, но прокуратура оспорила данное решение.

Областной суд встал на сторону дочери погибшей и распорядился выплатить ей компенсацию морального ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, родные погибшей в результате урагана пенсионерки в Полевском рассказали, что они не могут получить компенсацию.

Родные погибшей из-за урагана в Полевском заявили, что им не выплатили компенсацию
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#Суд#Чиновник#Полевской#Происшествия
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