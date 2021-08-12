На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года

Напомним, в феврале 2021 года в Турции были аннулированы билеты 14 уральских туристов. Им обещали вернуть деньги в течение 60 дней. Чтобы улететь в Россию, туристам нужно было купить новый билет. В авиакомпании Royal Flight их пообещали накормить и предоставить номер в отеле, однако уральцы так и не получили помощи.