На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года

Активность мошенников каждый месяц мониторят специалисты. Выявлено, что с апреля 2021 года почти в пять раз возросло число поддельных сайтов по продаже авиабилетов.
Отмечается, что часто внешний вид фейковых страниц похож на известные бренды. Покупателям стоит обратить внимание на слишком низкие цены и не переводить денежные средства физическим лицам, сообщает пресс-служба Роскачества.
Напомним, в феврале 2021 года в Турции были аннулированы билеты 14 уральских туристов. Им обещали вернуть деньги в течение 60 дней. Чтобы улететь в Россию, туристам нужно было купить новый билет. В авиакомпании Royal Flight их пообещали накормить и предоставить номер в отеле, однако уральцы так и не получили помощи.