TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На 39% увеличилось мошенничество с авиабилетами в России в июле 2021 года

12 августа 2021, 10:23
Фото: 1MI
На 39% увеличилось количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов в июле 2021 года в России. Специалисты выявили 518 таких страниц.

Активность мошенников каждый месяц мониторят специалисты. Выявлено, что с апреля 2021 года почти в пять раз возросло число поддельных сайтов по продаже авиабилетов.

Отмечается, что часто внешний вид фейковых страниц похож на известные бренды. Покупателям стоит обратить внимание на слишком низкие цены и не переводить денежные средства физическим лицам, сообщает пресс-служба Роскачества.

Напомним, в феврале 2021 года в Турции были аннулированы билеты 14 уральских туристов. Им обещали вернуть деньги в течение 60 дней. Чтобы улететь в Россию, туристам нужно было купить новый билет. В авиакомпании Royal Flight их пообещали накормить и предоставить номер в отеле, однако уральцы так и не получили помощи.

«Идите пешком»: билеты застрявших в аэропорту Турции уральских туристов аннулированы
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Уральские авиалинии» оштрафованы за продажу билета на закрытый из-за COVID-19 рейсПосле аварийной посадки в «Кольцово» самолета из Крыма организована проверка12 самолетов не могли вылететь и приземлиться в Кольцово из-за грозы
#Россия#Мошенники#Билеты#Самолет#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25