О формате проведения линеек 1 сентября в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии

Напомним, в среду 11 августа после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией стало известно, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном — очном — режиме. Об этом на брифинге со СМИ сообщил заместитель губернатора Павел Креков.