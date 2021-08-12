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О формате проведения линеек 1 сентября в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии

12 августа 2021, 10:42
Фото: 1МI
О том, как будет проходить празднования Дня знаний в образовательных учреждениях города, рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Торжественный линейки 1 сентября в школах Нижнего Тагила планируется провести отдельно для каждой параллели. Мероприятия будут проходить отдельно для первых, вторых классов и так далее.

Родители также смогут принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, но с соблюдением масочного режима, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в среду 11 августа после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией стало известно, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном — очном — режиме. Об этом на брифинге со СМИ сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Учебный год решили не начинать с дистанта власти Свердловской области
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#День знаний#Мероприятия#Школы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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