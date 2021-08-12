Обход конкурентных процедур на 67,5 млн выявило УФАС в администрации Невьянска

Мэрия Невьянска отказалась от проведения закупок по организации дорожной деятельности и благоустройства на 2020–2022 годы, разработав задание и перечислив субсидии для его выполнения бюджетному учреждению, учрежденное им самим. Речь идет о МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа». Из местного бюджета на 2020 год было предоставлено две субсидии по различным соглашениям — 55, 9 млн и 11,5 млн рублей.