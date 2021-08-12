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Обход конкурентных процедур на 67,5 млн выявило УФАС в администрации Невьянска

12 августа 2021, 06:18
Фото: Евгения Гаева
Признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Невьянского ГО выявило УФАС при финансировании дорожных работ и благоустройства территорий.

УФАС совместно с правоохранительными органами установило, что администрация Невьянского городского округа в обход конкурентных процедур осуществляла финансирование дорожной деятельности и благоустройства территорий для удовлетворения муниципальных нужд, сообщает пресс-служба свердловского управления антимонопольной службы.

Мэрия Невьянска отказалась от проведения закупок по организации дорожной деятельности и благоустройства на 2020–2022 годы, разработав задание и перечислив субсидии для его выполнения бюджетному учреждению, учрежденное им самим. Речь идет о МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа». Из местного бюджета на 2020 год было предоставлено две субсидии по различным соглашениям — 55, 9 млн и 11,5 млн рублей.

Ведомство выдало предупреждение администрации об отмене муниципального задания и прекращении действия соглашений. Однако мэрия обратилась с апелляцией в арбитражный суд Свердловской области, где в итоге признали, что выдача предупреждения обоснована и законна.

Напомним, в середине июня 2021 года за нарушения в аукционной документации на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, оштрафована администрация Первоуральска. Штраф составил 50 тысяч рублей.

За нарушения в аукционной документации оштрафована администрация Первоуральска
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#Антимонополия#Прокуратура#Свердловская область#Законодательство#Невьянск#Закупки#Общество#Администрация#УФАС
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