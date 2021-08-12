Обновленный сквер на Вые в Нижнем Тагиле будет открыт через месяц

На сегодняшний день, 12 августа 2021 года, на 83% произведена укладка тротуарной плитки, что составляет 8,4 тысячи квадратных метров. Также в сквере обустроены газоны, которые засеяли многолетней травой. Произведен монтаж детских и спортивных площадок для жителей города и их детей. В парке было изменено и заменено освещение прилегающей территории. Для контроля за порядком были установлены видеокамеры.