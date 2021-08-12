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Очередной мусорный контейнер подожгли неизвестные на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

12 августа 2021, 09:45
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Мусорный контейнер подожгли неизвестные рядом с домом № 1 на улице Балакинская в Нижнем Тагиле ночью 12 августа.

Помимо мусора, в контейнере находилась сухая трава. Дым от пожара ветром сносило в сторону цента города, сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Этот факт редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе регионального оператора ООО «Компания» Рифей».

При обращении с мусором и контейнерами необходимо придерживаться правил пожарной безопасности, пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что поиском и установлением поджигателей контейнеров занимаются сотрудники правоохранительных органов.

В случаях поджога, мы пишем заявление в полицию и прилагаем, при наличии, фото или видео доказательств, объяснили в пресс-службе.

Также там рассказали, что испорченные контейнеры заменяются по запросам от управляющих компаний.

Напомним, в июле в Нижнем Тагиле сгорело 28 контейнеров на восьми мусорных площадках. Ущерб оценен в сумму более 300 тысяч рублей.

28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле
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