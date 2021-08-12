Очередной мусорный контейнер подожгли неизвестные на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Помимо мусора, в контейнере находилась сухая трава. Дым от пожара ветром сносило в сторону цента города, сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Этот факт редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе регионального оператора ООО «Компания» Рифей».
При обращении с мусором и контейнерами необходимо придерживаться правил пожарной безопасности, пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что поиском и установлением поджигателей контейнеров занимаются сотрудники правоохранительных органов.
В случаях поджога, мы пишем заявление в полицию и прилагаем, при наличии, фото или видео доказательств, объяснили в пресс-службе.
Также там рассказали, что испорченные контейнеры заменяются по запросам от управляющих компаний.
Напомним, в июле в Нижнем Тагиле сгорело 28 контейнеров на восьми мусорных площадках. Ущерб оценен в сумму более 300 тысяч рублей.