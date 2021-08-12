Пахнущий гнилым мясом дьявольский язык расцвел в Ботаническом саду Екатеринбурга

Во время цветения он выделяет вязкие капельки и аромат, напоминающий трупный запах, чем привлекает большое количество мух. Цветет дьявольский язык около двух недель, соцветие может достигать размера до одного метра. За необычный внешний вид растению дали много разных названий, например вонючий плод или ладонь змеи, пишет Е1.