TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавший трое суток назад 11-летний мальчик на велосипеде найден в Екатеринбурге

12 августа 2021, 04:10
Фото: 1МI
Ушедший из дома 9 августа 11-летний екатеринбуржец найден усилиями сотрудников полиции и волонтеров поискового отряда. Мальчик жив и здоров.

Поиски 11-летнего мальчика, который уехал из дома на велосипеде 9 августа, завершены в Екатеринбурге. Найти ребенка удалось вечером 11 августа полицейским из городского отдела № 11 совместно с волонтерами поискового отряда «Прорыв».

С ним все в порядке, он цел, здоров, рассказали в «Прорыве» Е1.

С мальчиком, который ранее уже уходил из дома, проводят работу инспекторы ПДН.

Напомним, 10 августа был найден пропавший в конце июля 2021 года 47-летний вахтовик в Нижнем Тагиле 28 июля. Все время, пока его искали, он с новыми знакомыми распивал спиртное в селе Николо-Павловское.

Завершены поиски пропавшего вахтовика из Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уралец разыскивает пропавшую в монастыре экс-схиигумена Сергия дочьБольше ста человек искали пропавшего ребенка в Челябинской областиПропавшая больше недели назад 40-летняя женщина нашлась в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Ребенок#Поиск#Полиция#Поисковый отряд#Общество#Мальчик#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25