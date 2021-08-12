РЭО порекомендовал ретейлерам перейти на моноупаковку из вторичного сырья

«Нам понятно, что есть продукты, которые по соображениям логистики не могут быть упакованы иным способом, чтобы не потерять качество в ходе перевозки и хранения. Но то, что мы видим, вызывает недоумение. По сути, речь идет об упаковке в упаковке. Альтернативой должна стать моноупаковка на основе вторичных ресурсов, и она представляет большую выгоду — ставка экосбора по ней будет меньше. Мы просим магазины, хотя они и не являются производителями в этой ситуации, тоже обратить внимание на проблему экологичности и упаковывать овощи, фрукты и другую продукцию в однокомпонентную перерабатываемую упаковку», — сказал руководитель РЭО Денис Буцаев.