Туризм и супермаркеты наращивают онлайн-продажи в Свердловской области

В 4,1 раза увеличился спрос на онлайн-покупки в супермаркетах, многие из которых продвигают свои товары через сайты и мобильные приложения, создавая также специальные сервисы для доставки. На третьем месте рейтинга МТС Банка оказались сервисы знакомств — увеличение в 3,9 раза. На последних строчках аптеки — в 3,3 раза, покупка мебели — в 2,7 раза.