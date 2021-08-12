Уголовное дело сбившего насмерть пешехода 17-летнего тагильчанина передано в суд

Подросток обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Прокуратура Ленинского района отправила дело на рассмотрение в Пригородный районный суд. Происшествие случилось в Нижнем Тагиле ранним утром 7 ноября 2020 года.