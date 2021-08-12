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Уголовное дело сбившего насмерть пешехода 17-летнего тагильчанина передано в суд

12 августа 2021, 07:09
Фото: 1МI
Подросток обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Прокуратура Ленинского района отправила дело на рассмотрение в Пригородный районный суд. Происшествие случилось в Нижнем Тагиле ранним утром 7 ноября 2020 года.

Нетрезвый учащийся 11 класса, у которого не было прав на вождение, сидел за рулём автомобиля «Шкода Рапид». Владельцем иномарки является его отец, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый ехал по улице Фрунзе со стороны Верхней Черепанова на улицу Космонавтов на большой скорости и сбил мужчину, который переходил проезжую часть. В результате травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался.

Водитель свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Репина — Посадская произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадали девушки 14 и 19 лет.

Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге
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#Суд#Уголовное дело#Свердловская область#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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