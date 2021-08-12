Уголовное дело сбившего насмерть пешехода 17-летнего тагильчанина передано в суд

Нетрезвый учащийся 11 класса, у которого не было прав на вождение, сидел за рулём автомобиля «Шкода Рапид». Владельцем иномарки является его отец, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемый ехал по улице Фрунзе со стороны Верхней Черепанова на улицу Космонавтов на большой скорости и сбил мужчину, который переходил проезжую часть. В результате травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался.
Водитель свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Репина — Посадская произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей. В аварии пострадали девушки 14 и 19 лет.