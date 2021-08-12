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В 10 раз больше заплатит мастерская Екатеринбурга за некачественный ремонт телевизора

12 августа 2021, 07:13
Фото: 1MI
В 10 раз больше уплаченной стоимости за некачественный ремонт телевизора получит жительница Екатеринбурга. По решению суда мастерская должна заплатить 62,6 тысячи рублей

В 2020 году у жительницы Екатеринбурга сломался телевизор. Женщина вызвала мастера по объявлению, который отправил технику на ремонт, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По договору, екатеринбурженка заплатила 5,8 тысячи рублей и через несколько дней забрала телевизор. Однако он снова перестал работать, женщина вернула технику в мастерскую по гарантии. Там не устранили недостатки, мастерская закрылась, а на звонки екатеринбурженки никто не отвечал.

В марте 2021 года пострадавшая обратилась за консультацией в Роспотребнадзор. Специалисты помогли ей оформить претензию и подать иск в суд. У женщины не сохранился чек на покупку телевизора, в суде предоставили цену на аналогичную модель из интернет-магазина.

В результате с ответчика было взыскано 62,6 тысячи рублей за некачественно выполненные работы, понесенные убытки и компенсацию морального вреда. Также в эту сумму вошли неустойка и штраф за отказ от требований пострадавшей в добровольном порядке.

Напомним, в Серове у местного жителя сгорел телевизор из-за скачка напряжения. Он обратился в управляющую компанию, но там не согласились выплатить сумму, которую запросил пострадавший. Мужчина обратился в суд, где УК обязали заплатить стоимость ремонта с учетом всех компенсаций и расходов.

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#Суд#Екатеринбург#Свердловская область#Роспотребнадзор#Телевизор#Общество
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