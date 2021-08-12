В 10 раз больше заплатит мастерская Екатеринбурга за некачественный ремонт телевизора

По договору, екатеринбурженка заплатила 5,8 тысячи рублей и через несколько дней забрала телевизор. Однако он снова перестал работать, женщина вернула технику в мастерскую по гарантии. Там не устранили недостатки, мастерская закрылась, а на звонки екатеринбурженки никто не отвечал.