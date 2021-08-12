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Змея в машине «Яндекс.Такси» напугала жительницу Екатеринбурга

12 августа 2021, 05:18
Фото: 1МI
Екатеринбурженку, ехавшую домой на такси с работы, напугала змея, которая внезапно появилась в салоне. Водитель «Яндекс.Такси» пояснил, что они с другом блогеры и снимают ролики.

По дороге водитель машины «Яндекс.Такси» сообщил пассажирке, что у нее за спиной что-то происходит. Когда женщина повернула голову, то увидела змею, которая ползет в салон, пишет Ура.ру.

После остановки, по словам жительницы Екатеринбурга, из багажника, откуда появилась оранжевая змея, вылез молодой человек. Он оказался другом водителя. Мужчины заявили, что они блогеры и снимают на видео реакцию людей на внезапное появление пресмыкающегося.

В сервисе «Яндекс.Такси» извинились перед пассажиркой и пообещали, что запретят данному водителю выход на линию.

Напомним, водитель «Яндекс.Такси» отказался везти молодую женщину с грудным ребенком в Екатеринбурге. Он объяснил это тем, что девушка выбрала не тот тариф, по которому осуществляется перевозка детей.

Женщину с грудным ребенком таксист «Яндекса» отказался везти в Екатеринбурге
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