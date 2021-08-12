Змея в машине «Яндекс.Такси» напугала жительницу Екатеринбурга

После остановки, по словам жительницы Екатеринбурга, из багажника, откуда появилась оранжевая змея, вылез молодой человек. Он оказался другом водителя. Мужчины заявили, что они блогеры и снимают на видео реакцию людей на внезапное появление пресмыкающегося.