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«Ели друг друга»: в Нижнем Тагиле 12 кошек были заперты хозяином в квартире

13 августа 2021, 16:20
Фото: Наталья Смирнова
Хозяину квартиру, где заперты кошки, около 30 лет. Он очень редко появлялся, а потом и вовсе исчез. Соседи обратились к зоозащитникам.

В Нижнем Тагиле на улице Победы, 47 жители пятиэтажки обнаружили брошенную квартиру с 12 кошками. Некоторые из них умерли. Однако у животных есть хозяин, который просто перестал приходить.

Проблема с квартирой, откуда доносился неприятный запах, волновала жильцов давно. Они обращались в разные инстанции, но все безрезультатно.

Волонтёры прибыли на указанный адрес и обнаружили, что из окна второго этажа торчит голова мертвой кошки, которую обглодали голодные сородичи. Спасатели покормили кошек через окно и смогли достать двух из них. На следующий день они достали ещё четырёх. В квартире всё ещё остаются животные. Они боятся людей и не идут на руки.

Соседи не знают, как связаться с хозяином жилья. Волонтёры оставили записку в дверях с просьбой отдать им всех животных, пишет АН «Между строк».

Напомним, пенсионерка в Нижнем Тагиле живет в квартире с горами мусора. Среди этой антисанитарии 80-летняя женщина содержит и 30 котов и кошек разного возраста: голодные животные, неприятный запах и насекомые вызвали тревогу у соседей. Волонтеры просят помощи у тагильчан.

80-летняя женщина с 30 голодными котами найдена в квартире в Нижнем Тагиле
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#Спасатели#Зоозащитники#Кошки#Нижний Тагил#Происшествия
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