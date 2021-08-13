«Ели друг друга»: в Нижнем Тагиле 12 кошек были заперты хозяином в квартире

Волонтёры прибыли на указанный адрес и обнаружили, что из окна второго этажа торчит голова мертвой кошки, которую обглодали голодные сородичи. Спасатели покормили кошек через окно и смогли достать двух из них. На следующий день они достали ещё четырёх. В квартире всё ещё остаются животные. Они боятся людей и не идут на руки.