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Компания из Екатеринбурга подсветит мост через Тагильский пруд

13 августа 2021, 15:47
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Компания из Екатеринбурга займется световым освещением моста через Тагильский пруд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

На совещании, представили фирмы показали визуализированную модель системы освещения нового моста. В основу была положена концепция архитектурного оформления, выбранная жителями в 2018 году.

В то время большинство тагильчан выбрали вариант со световыми арками, которые установлены на всей протяженности моста. Светильники направят на проезжую часть и опорные элементы конструкции.

Как отметил директор по развитию Сергей Шуткин, благодаря современным разработкам можно будет регулировать степень яркости, цвет и другие характеристики конструкций.

На заседании отметили, что уже осенью 2021 года можно будет приступать к монтажу инженерных коммуникаций. Сдача объекта планируется в следующем сезоне.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев согласился с выбором субподрядчика и отметил, что компания сотрудничает с администрацией и предприятиями города не первый год, и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Напомним, через месяц должно состоятся официальное открытие объекта по улице Фрунзе, 39 в Нижнем Тагиле. «Жилье и городская среда» - в рамках этого проекта подходит к завершению реконструкция территории за ДК «Юбилейный».

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