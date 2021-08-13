Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург

Напомним, на строительство трассы Екатеринбург — Казань будет выделено около 500 миллиардов рублей. Точная стоимость будет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году. Для трассы планируется построить новый участок дороги от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.