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Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург

13 августа 2021, 11:23
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал отмену закупки для планирования трассы Казань — Екатеринбург. Он пояснил, что речи об отмене стройки не идет.

Конкурс на планировку трассы Казань-Екатеринбург отменило ООО «Автодор-ТП». На работы на участке Дюртюли — Ачит было выделено 883 миллиона рублей.

Евгений Куйвашев пояснил на своей странице в Instagram, что об отмене стройки нет речи, а скоро будет объявлен новый конкурс.

Он отметил, что обсуждал проект строительства с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко. Было решено, что будут по максимуму привлекаться специалисты из Свердловской области.

Напомним, на строительство трассы Екатеринбург — Казань будет выделено около 500 миллиардов рублей. Точная стоимость будет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году. Для трассы планируется построить новый участок дороги от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.

В почти 500 млрд рублей обойдется строительство трассы Казань — Екатеринбург
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В почти 500 млрд рублей обойдется строительство трассы Казань — Екатеринбург
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