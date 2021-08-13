Куйвашев прокомментировал отмену конкурса на планировку трассы Казань — Екатеринбург

Конкурс на планировку трассы Казань-Екатеринбург отменило ООО «Автодор-ТП». На работы на участке Дюртюли — Ачит было выделено 883 миллиона рублей.
Евгений Куйвашев пояснил на своей странице в Instagram, что об отмене стройки нет речи, а скоро будет объявлен новый конкурс.
Он отметил, что обсуждал проект строительства с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко. Было решено, что будут по максимуму привлекаться специалисты из Свердловской области.
Напомним, на строительство трассы Екатеринбург — Казань будет выделено около 500 миллиардов рублей. Точная стоимость будет известна после проведения госэкспертизы в 2022 году. Для трассы планируется построить новый участок дороги от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.