Мать завернула в одеяло: новорожденная девочка умерла в квартире Екатеринбурга

В ночь на 12 августа 2021 года в одной из квартир по улице Бебеля, 173 в Екатеринбурге уроженка Киргизии самостоятельно в домашних условиях родила ребенка. После родов она завернула новорожденного младенца в одеялко. Через некоторое время роженица обнаружила, что ребенок умер.