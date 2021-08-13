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На год осужден тагильчанин за случайное убийство своего знакомого

13 августа 2021, 07:41
Фото: 1MI
На год ограничения свободы осужден житель Нижнего Тагила, который избил своего знакомого. Оппонент умер в больнице от полученных травм спустя несколько дней.

В ходе следствия установлено, что 6 июня 2020 года тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на Вагонке. На почве конфликта он ударил несколько раз кулаками своего знакомого по лицу и телу. Из-за этого оппонент упал и ударился о диван.

Потерпевший был госпитализирован с разрывами селезенки, хвоста поджелудочной железы и переломом ребра. У него начался перитонит, и мужчина скончался в больнице 20 июля.

В отношение тагильчанина было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Он был приговорен к ограничению свободы на один год. Кроме того, осужденный должен выплатить более 40 тысяч рублей за расходы на лечение мужчины, которого избил, сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Напомним, 8 лет колонии строгого режима получил свердловчанин, который убил студента у бара «Американка» в Екатеринбурге осенью 2020 года. Во время конфликта он нанес ему около 10 ножевых ранений.

За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет
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