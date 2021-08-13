На год осужден тагильчанин за случайное убийство своего знакомого

В ходе следствия установлено, что 6 июня 2020 года тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на Вагонке. На почве конфликта он ударил несколько раз кулаками своего знакомого по лицу и телу. Из-за этого оппонент упал и ударился о диван.