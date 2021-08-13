На год осужден тагильчанин за случайное убийство своего знакомого

В ходе следствия установлено, что 6 июня 2020 года тагильчанин находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на Вагонке. На почве конфликта он ударил несколько раз кулаками своего знакомого по лицу и телу. Из-за этого оппонент упал и ударился о диван.
Потерпевший был госпитализирован с разрывами селезенки, хвоста поджелудочной железы и переломом ребра. У него начался перитонит, и мужчина скончался в больнице 20 июля.
В отношение тагильчанина было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Он был приговорен к ограничению свободы на один год. Кроме того, осужденный должен выплатить более 40 тысяч рублей за расходы на лечение мужчины, которого избил, сообщается в картотеке Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.
Напомним, 8 лет колонии строгого режима получил свердловчанин, который убил студента у бара «Американка» в Екатеринбурге осенью 2020 года. Во время конфликта он нанес ему около 10 ножевых ранений.