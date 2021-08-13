Певице «Монеточке» надоел ее псевдоним

В России все девочки делали макияж в стиле «Монеточки». Гырдымова заявила, что переросла свой привычный стиль. Сейчас девушка просто хочет быть «хорошей певицей». Она всегда из-за сжатых связок являлась 1-2 альтом. В прошлом неправильное пение «Монеточки» было нужно. Это своего рода защитный механизм. Сейчас же Лиза Гырдымова наняла преподавателя по вокалу.