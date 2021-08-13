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Похитивший рыбу и мясо на 7 млн рублей екатеринбуржец приговорен к 5 годам тюрьмы

13 августа 2021, 10:02
Фото: 1МI
В мошенничестве в крупном и особо крупном размере признан виновным житель Екатеринбурга, похитивший продукцию — замороженную рыбу и мясо. Он обманул поставщиков на 7 миллионов рублей.

Орджоникидзевской районный суд приговорил жителя Екатеринбурга, который обманывал поставщиков рыбы и мяса, к 5 годам лишения свободы.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи собрали достаточное количество доказательств того, что мужчина мошенническим путем причинил ущерб поставщикам рыбной и мясной продукции — свыше 7 миллионов рублей.

Екатеринбуржец договаривался с ними от имени несуществующих ИП и юрлиц, подделывая документы и печати. Затем обвиняемый перепродавал полученную продукцию.

Отбывать назначенный судом срок уралец будет в колонии строго режима.

Напомним, заведующая детским садом в поселке Белоярский Свердловской области, а также ее заместитель похитили из бюджета более 600 тысяч рублей. Используя служебное положение, они получали деньги за фиктивную работу.

Заведующая белоярским детским садом и ее заместитель похитили более 626 тысяч рублей
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#Суд#Екатеринбург#Мясо#Уголовное дело#Рыба#Приговор#Мошенничество#Общество#Новости УрФО
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