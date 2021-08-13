Спрятавшийся в лесах от правосудия уралец стал звездой TikTok

У жителя города Касли Челябинской области, который скрывается от правоохранительных органов в лесах уральских регионов, уже свыше 3 тысяч подписчиков в соцсети TikTok. Мужчина рассказывает в своих видео о жизни в лесу, а также о том, почему попал в поле зрения полиции и находится в розыске.