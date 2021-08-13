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Спрятавшийся в лесах от правосудия уралец стал звездой TikTok

13 августа 2021, 06:59
Фото: pixabay.com
Житель Челябинской области, который скрывается от правоохранительных органов в уральских лесах, стал популярным среди пользователей TikTok. В роликах мужчина рассказывает о своих приключениях и беспределе полиции.

У жителя города Касли Челябинской области, который скрывается от правоохранительных органов в лесах уральских регионов, уже свыше 3 тысяч подписчиков в соцсети TikTok. Мужчина рассказывает в своих видео о жизни в лесу, а также о том, почему попал в поле зрения полиции и находится в розыске.

Как рассказал сам тик-токер Ура.ру, что его осудили на 7 лет тюрьмы за преступление, к которому он не имеет отношения.

Сами потерпевшие во время следствия неоднократно заявляли о том, что я не причастен к преступлению, уверяет уралец.

Он собирается отсиживаться в лесах и искать справедливости.

Напомним, 27-летний житель Екатеринбурга, снимавший ролики для TikTok в форме сотрудника ГИБДД, задержан полицейскими. Мужчине грозит штраф за незаконное ношение форменной одежды в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

За незаконное ношение форменной одежды тик-токер из Екатеринбурга заплатит штраф
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#Беглец#Челябинская область#Свердловская область#Уралец#Полиция#Тик ток#Общество
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