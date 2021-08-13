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УАЗ перевернулся на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

13 августа 2021, 10:31
Фото: pixabay.com
Два автомобиля УАЗ и Renault столкнулись 13 августа 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская.

В результате дорожно-транспортного происшествия от столкновения с автомобилем марки Renault советский УАЗ перевернулся на дороге в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «Вконтакте».

Фото: Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

УАЗ от столкновения перевернулся на бок. У Renault имеются механические повреждения, правая передняя часть автомобиля от удара деформирована.

На месте работают спасатели, вызваны сотрудники ГИБДД. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, 7 августа в аварии под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка. Тогда на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель, управлявший Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris.

Годовалый ребёнок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом
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#УАЗ#Красноармейская#Renault#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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