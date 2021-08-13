Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле

Видимо люди веселились. Строители работали, ставили бордюры. Хулинганы их вырвали, часть из них скинули в колодец. Теперь придется доставать, вычищать. Как такового материального ущерба не причинено, но придется заново делать работу, которая уже была сделана. Специалисты уже начали восстановление, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.