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Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле

13 августа 2021, 09:18
Фото: скриншот видео МУП "Тагилдорстрой" в Instagram
Неизвестные хулиганы устроили погром на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле ночью 13 августа.

Они вырвали поставленные бордюры, накидали камни и землю в колодец. Бетонную крышку колодца вандалы надели на ворота.

Видимо люди веселились. Строители работали, ставили бордюры. Хулинганы их вырвали, часть из них скинули в колодец. Теперь придется доставать, вычищать. Как такового материального ущерба не причинено, но придется заново делать работу, которая уже была сделана. Специалисты уже начали восстановление, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, в июле вандалы в очередной раз разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле. Они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо.

Вандалы снова разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле
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#МУП Тагилдорстрой#Школа#Стадион#Вандалы#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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