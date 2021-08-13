Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле

Они вырвали поставленные бордюры, накидали камни и землю в колодец. Бетонную крышку колодца вандалы надели на ворота.
Видимо люди веселились. Строители работали, ставили бордюры. Хулинганы их вырвали, часть из них скинули в колодец. Теперь придется доставать, вычищать. Как такового материального ущерба не причинено, но придется заново делать работу, которая уже была сделана. Специалисты уже начали восстановление, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, в июле вандалы в очередной раз разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле. Они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо.