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550 овец убило молнией во время грозы на горе Абул в Грузии

14 августа 2021, 11:50
Фото: 1МI
Более 550 овец скончалось из-за удара молнией во время грозы в районе Ниноцминда на горе Абул. О смерти овец сообщил местный фермер.

На место происшествия приехали полицейские и эксперты, забравшие одну из овец на проведение экспертизы. Тела погибших придётся сжечь прямо на месте их гибели, поскольку их невозможно спустить с горы, пишет Znak со ссылкой на Jnews.ge.

По словам мэра Ниноцминда Александра Микеладзе, такой случай произошёл впервые. В мэрии будет оказана поддержка, однако у фермера при этом должно иметься заключение экспертов, позволяющее установить причину гибели овец.

Напомним, в Екатеринбурге в холодильниках, стоящих около здания администрации ЦПКиО, были обнаружены трупы умерших животных, которых там хранили с осени 2020 года.

Трупы животных обнаружены в морозилках ЦПКиО в Екатеринбурге
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#Молния#Грузия#Гроза#Животные#Происшествия
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