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Артиллерийский снаряд обнаружен жителем Екатеринбурга в лесу около села Косулино

14 августа 2021, 09:39
Фото: 1МI
Екатеринбуржец, отправившийся в лес около Косулино собирать грибы, заметил предмет, который внешне был похож на снаряд.

Для опознания обнаруженного объекта в лес выехала инженерно-техническая группа ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

В результате исследования вещи сотрудниками выяснилось, что найденный предмет является 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом со взрывателем, представляющим угрозу для местных жителей. Снаряд был покрыт глубокой коррозией.

Специалисты, соблюдая меры безопасности, снаряд увезли и ликвидировали.

Напомним, в июле 2021 года около реки Ирбит местные жители нашли 82-мм миномётную мину со взрывателем. Сотрудники СУ Росгвардии на Урале вывезли и обезвредили находку.

Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале
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#Свердловская область#Снаряд#Находка#Росгвардия#Лес#Происшествия
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