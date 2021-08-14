Где покататься на речном трамвайчике в Санкт-Петербурге

Люди, которые не привыкли сидеть дома, а хотят путешествовать, есть по всему миру. Петербург – центр притяжения не только туристов из России, но и из других стран. Трудно поспорить, что город открывает прекрасные возможности для получения новых впечатлений, позволяя узнать больше о своей истории и истории России в целом. Это и фонтаны Петергофа, и знаменитые дворцы, и Эрмитаж и развод мостов. Пожалуй, самыми колоритными местами для посещения в Питере можно назвать посещение крыш, парадных, а самыми романтичными – прогулки на теплоходе или речном трамвайчике https://www.sputnik8.com/ . Санкт-Петербург как маленькая Венеция – город воды. Поэтому водные туристические экскурсии так популярны.