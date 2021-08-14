Где покататься на речном трамвайчике в Санкт-Петербурге

Люди, которые не привыкли сидеть дома, а хотят путешествовать, есть по всему миру. Петербург – центр притяжения не только туристов из России, но и из других стран. Трудно поспорить, что город открывает прекрасные возможности для получения новых впечатлений, позволяя узнать больше о своей истории и истории России в целом. Это и фонтаны Петергофа, и знаменитые дворцы, и Эрмитаж и развод мостов. Пожалуй, самыми колоритными местами для посещения в Питере можно назвать посещение крыш, парадных, а самыми романтичными – прогулки на теплоходе или речном трамвайчике https://www.sputnik8.com/ . Санкт-Петербург как маленькая Венеция – город воды. Поэтому водные туристические экскурсии так популярны.
Обзорные экскурсии
Реки и каналы, которые есть в городе, позволяют увидеть многие достопримечательности и знаковые места Санкт-Петербурга с воды. На этих экскурсиях есть возможность увидеть большее количество интересных мест за меньшее время. Речные прогулки обладают своей романтикой, на них можно максимально расслабиться и наслаждаться потрясающими видами города, открывающимися с совершенно иного ракурса. Для того чтобы путешествие было еще и познавательным, обычно на обзорной экскурсии присутствует гид, который рассказывает о том или ином объекте. Также стоит отметить, что преимуществом обзорной экскурсии будет возможно осмотреть мосты Северной столицы.
По воде с музыкой
Туристические агентства предлагают разнообразные экскурсии на воде, подобрать необходимую именно для себя можно при помощи агрегатора поставщиков экскурсионных услуг. Среди наиболее популярных экскурсий следует назвать экскурсию на джазовом теплоходе. Она отличается от классического представления об экскурсионной программе. Туристам предлагается отправиться на прогулку под разводящимися мостами. Путешествие организуется в вечернее время, а на теплоходе в это время звучит джазовая музыка в живом исполнении. Помимо вида разводных мостов и музыки на теплоходах работают рестораны. Иными словами, отправляясь на вечернюю проулку на теплоходе, можно провести необычный вечер в одном из красивейших городов мира, впечатления от которой останутся на всю жизнь.
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