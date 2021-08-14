Крановщик заявил об избиении мигрантами на стройке в Екатеринбурге

После медицинского освидетельствования, которое показало перелом челюсти, 3 июля крановщик подал заявление в полицию на нападавших на него рабочих из Узбекистана. Со слов Фарруха дело стоит на месте и он обвиняет правоохранителей в бездействии. По настоящее время на допрос был вызван только один участник из нападавших. Другой из той компании успел покинуть пределы Российской Федерации и улететь к себе на родину.