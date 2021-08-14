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На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак

14 августа 2021, 11:15
Фото: TagilCity.ru
Въездной знак демонтирован на Южном подъезде к Нижнему Тагилу перед мостом.

Остатки бетонных опор от въездного знака 14 августа 2021 года выкорчевывают рабочие на подъезде к Нижнему Тагилу с южной стороны.

Фото: TagilCity.ru

Место освободили, чтобы в ноябре текущего года на перекрестке тагильских улиц Красногвардейская — Фестивальная — Садоводов — Свердловское шоссе возвести 18-метровый монументальный объект. Новый въездной знак будет включать в себя надпись Нижний Тагил. Также под надписью будут находиться барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести».

Напомним, по предварительным данным, нагрузка конструкции на фундамент монументального объекта будет составлять свыше 20 тонн. Стоимость проекта составила порядка 27 миллионов рублей.

Новый въездной знак появится на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в конце ноября
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#Южный въезд#Демонтаж#Въездной знак#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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