Сторож убил и сжег приятеля под Нижним Тагилом

Преступником оказался ранее не судимый 58-летний сторож. По предварительным данным, 60-летний погибший поругался с приятелем и тот взял в руки железную трубу и несколько раз ударил своего оппонента.
Труп злоумышленник положил в багажник и вывез за город, где облил бензином и сжег, чтобы его не опознали, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.
Личность погибшего удалось установить по руке, которая не была повреждена огнём. Знакомые мужчины сразу сообщили к кому пошел погибший и с кем общался. Таким образом следователи вышли на преступника.
Правоохранители осмотрели автомобиль сторожа и обнаружили, что багажник был весь в крови. Позже мужчина сознался в убийстве.
Напомним, 25-летнюю жительницу Екатеринбурга заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство своего 2-летнего ребенка.