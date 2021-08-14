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Сторож убил и сжег приятеля под Нижним Тагилом

14 августа 2021, 16:11
Фото: 1МI
В минувший четверг, 12 августа, в поселке Леневка, что находится под Нижним Тагилом обнаружено сожженное тело мужчины. Убийцу задержали по «горячим следам».

Преступником оказался ранее не судимый 58-летний сторож. По предварительным данным, 60-летний погибший поругался с приятелем и тот взял в руки железную трубу и несколько раз ударил своего оппонента.

Труп злоумышленник положил в багажник и вывез за город, где облил бензином и сжег, чтобы его не опознали, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.

Личность погибшего удалось установить по руке, которая не была повреждена огнём. Знакомые мужчины сразу сообщили к кому пошел погибший и с кем общался. Таким образом следователи вышли на преступника.

Правоохранители осмотрели автомобиль сторожа и обнаружили, что багажник был весь в крови. Позже мужчина сознался в убийстве.

Напомним, 25-летнюю жительницу Екатеринбурга заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство своего 2-летнего ребенка.

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#Леневка#Криминал#Сторож#Нижний Тагил#Происшествия
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