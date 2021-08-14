В 10 раз больше заплатила тагильчанка после займа у ростовщика Александра Макаренко

Ростовщик из Нижнего Тагила уже третий раз подает на тагильчанку Зину судебный иск за одну и ту же задолженность, которая ей уже была погашена. Мужчина не вернул Зине расписку и регулярно за счёт этого выигрывает суды. В итоге заемщица должна мужчине порядка 500 тысяч, при первоначальном займе в 50 тысяч рублей.

В 2012 году Александр Макаренко предложил Зине Коноваловой отправиться в Индию за счет мужчины. Тогда между ними состоялась устная договоренность о возврате средств, а также была подписана беспроцентная расписка на сумму 50 тысяч рублей — во столько обошлась поездка включая стоимость визы. Коновалова закрыла обязанности по задолженности перед Макаренко после возвращения в Россию. Женщина выплачивала долг по частям. После последней выплаты ростовщик не вернул заемщице расписку, сказав, что забыл ее дома. Спустя несколько месяцев Макаренко подал иск на Зину Коновалову на сумму 210 тысяч рублей с накопившимися процентами. Суд принял исковое заявление к производству и постановил взыскать с Коноваловой долг в пользу истца — Александра Макаренко. Расписку я писала гелевой ручкой, а сумма процентов в ней указана простой. Судья на это внимания не обратил, понятно же, что писала не я,заявила в беседе с TagilCity.ru Зина Коновалова. Тагильчанка вновь закрыла долговые обязанности перед Макаренко. Однако через некоторое время мужчина снова подал иск на 180 тысяч рублей по той же долговой расписке. Суд обязал Коновалову выплатить данную сумму молодому человеку. Я работаю маляром, получаю 30 тысяч в месяц. 180 тысяч я почти выплатила, осталось всего 40 тысяч рублей. сообщает собеседница редакции. Около двух недель назад Макаренко прислал очередное решение мирового суда, по которому задолженность составляет 16,1 тысячи рублей — якобы накопившиеся проценты (документ имеется в распоряжении редакции). Всего женщина выплатила ростовщику уже около 456 тысяч рублей. Жалобы на многократное увеличение уже возвращенных долгов в пользу Макаренко приходят в редакцию уже несколько лет. Тагильчане рассказывают, что мужчина не отдает долговые расписки и потом через суд взыскивает деньги по одному и тому же долгу по несколько раз. В июле 2021 года одному из пострадавших от ростовщика — Александру Гришину — удалось добиться положительного решения суда: исковое требование Макаренко к Гришину по взысканию долга, который уже был возвращён, осталось без удовлетворения.