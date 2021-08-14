В ближайшее воскресенье за КПРФ проголосовали бы 11% избирателей

В социологическом опросе приняли участие 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ. Исследование проводилось с 6 по 8 августа. Как сообщает lenta.ru, его целью было определить политические предпочтения россиян в преддверии сентябрьских выборов. Участникам задали вопрос: за кого бы они отдали свои голоса, если бы голосование было назначено уже на ближайшее воскресенье.