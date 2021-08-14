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В ближайшее воскресенье за КПРФ проголосовали бы 11% избирателей

14 августа 2021, 08:30
Фото: ura.news
Фонд “Общественное мнение” (ФОМ) опубликовал результаты исследования, показавшего, что лишь 11% жителей России готовы отдать свои голоса в пользу коммунистов.

В социологическом опросе приняли участие 3 тысячи жителей 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ. Исследование проводилось с 6 по 8 августа. Как сообщает lenta.ru, его целью было определить политические предпочтения россиян в преддверии сентябрьских выборов. Участникам задали вопрос: за кого бы они отдали свои голоса, если бы голосование было назначено уже на ближайшее воскресенье.

По итогам соцопроса около трети опрошенных (29%) заявили, что поддержали бы “Единую Россию”. За КПРФ пожелали отдать голоса 11% респондентов, а ЛДПР получила бы не более 9% голосов. Четвертое место заняла «Справедливая Россия — За правду» с 6%.

Кроме того, 2% избирателей проголосовали бы за партию “Новые люди”. Партии пенсионеров, «Яблоку», «Зеленой альтернативе», «Коммунистам России» и «Родине» досталось бы по 1% голосов. На оставшихся кандидатов пришлось бы не более 1%. Затруднились с выбором 21% опрошенных, а 14% заявили о том, что вообще не пойдут голосовать.

По результатам опроса специалисты Ассоциации “Независимый общественный мониторинг” (НОМ) пришли к выводу, что внимание жителей России постепенно переключается с партий, названия которых у всех на слуху, на малоизвестные политические формирования. А замруководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Роман Парма отметил, что показатели электората парламентских партий в целом остаются стабильными.

#Общество
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