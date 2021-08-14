Задержаны подозреваемые в краже «шестёрки» в Нижнем Тагиле

По словам задержанных, они приехал в Тагил на прогулку, а для того, чтобы доехать до дома, решили взять автомобиль, который они увидели во дворе жилого дома. Чтобы уничтожить улики, парни разобрали машину на запчасти, которые сдали в приёмный пункт.