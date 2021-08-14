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Задержаны подозреваемые в краже «шестёрки» в Нижнем Тагиле

14 августа 2021, 10:54
Фото: 1МI
Жители посёлка Баранчинский, двоим из которых 17 лет, а другим 18, были задержаны по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-2106 в Нижнем Тагиле.

Хозяин украденного автомобиля приобрёл транспорт 25 июля. В результате кражи ему был причинён ущёрб 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе расследования сотрудники отделения полиции № 16 выяснили направление похищенной машины.

Подозреваемых доставили в отдел для выяснения обстоятельств. К уголовной ответственности ранее молодые люди не привлекались, семьи их благополучные.

По словам задержанных, они приехал в Тагил на прогулку, а для того, чтобы доехать до дома, решили взять автомобиль, который они увидели во дворе жилого дома. Чтобы уничтожить улики, парни разобрали машину на запчасти, которые сдали в приёмный пункт.

17-летние подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде, а совершеннолетних поместили в изолятор временного содержания до вынесения им меры пресечения.

Напомним, происшествие случилось в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила ночью 27 июля 2021 года.

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